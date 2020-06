Tonali, numeri da urlo in Serie A. GdS: “Per l’Inter sembra già…”

Al primo anno in Serie A, il rendimento di Sandro Tonali è stato molto importante, a tal punto che l’Inter, ma non solo, ha messo gli occhi su di lui. La Gazzetta dello Sport di oggi spiega, con i numeri, perché Tonali all’Inter sia un colpo da rimarcare:

“I numeri rendono bene l’idea: Tonali ha creato 30 occasioni da gol in campionato direttamente da calcio piazzato – proprio dove l’Inter vuole e deve migliorare – mentre in totale le occasioni create sono state 50; Brozovic è fermo a 34, Barella staccatissimo a 18. Tolti i due titolari di oggi, gli altri pure sembrano inferiori: Vecino fa meglio di Tonali nei contrasti (31 a 29), ma perde poi la sfida nei palloni intercettati (24-15), e pure la media di palloni giocati vede il bresciano avanti 60 a 40. Insomma, Tonali sembra già un titolare: uno da alternare con Brozo e Barella, mantenendo altissima l’asticella della qualità e della competitività. Per rendere anche il turnover un’arma vincente”.