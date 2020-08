Tonali, l’agente prova a mantenere la parola data all’Inter. Un fattore può favorire il Milan

Derby di mercato tra Inter e Milan per Sandro Tonali: i nerazzurri hanno trovato da tempo un accordo con il giocatore, ma i continui tentennamenti hanno lasciato spazio ai rossoneri, che negli ultimi giorni sono passati in vantaggio. Libero illustra così la situazione:

“Le cifre sono simili: 35 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto già pattuito con l’Inter. Il Milan punta a dividere la spesa in un prestito molto oneroso (10 milioni) e un diritto di riscatto inevitabile (25 milioni). Un piccolo bonus (3 milioni) e una percentuale sulla futura rivendita da inserire nel contratto (15%) potrebbero far cedere definitivamente il patron Cellino che venerdì ha messo fretta ai nerazzurri.

A prescindere dalla maglia che sceglierà, il regista firmerà un contratto attorno ai 2,5 milioni: il procuratore Beppe Bozzo prova per il momento a mantenere la parola data a Beppe Marotta, ma il tifo rossonero del ragazzo potrebbe aiutare a rovesciare la situazione“.