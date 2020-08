GdS – Tonali viaggia verso il Milan: “Si sente libero dagli impegni presi mesi fa con l’Inter”

La prossima destinazione di Sandro Tonali sarà Milano. Il centrocampista del Brescia sembrava ormai prossimo a vestire la maglia dell’Inter, ma negli ultimi giorni c’è da registrare il sorpasso del Milan.

“La trattativa fra il Brescia e l’Inter per Sandro Tonali si è arenata e il centrocampista, milanista da bambino e ammiratore di Gattuso, a questo punto si sente libero da impegni verbali presi mesi fa. Ci sono tante cose da definire e il bagaglio è ancora da chiudere, mentre Tonali resta in isolamento visti i casi di positività al Covid rilevati nel Brescia. Ma i contatti fra il Milan e il proprietario del Brescia Cellino si stanno intensificando. Dopo l’incontro di giovedì a Brescia fra il d.t. Maldini e Cellino è diventato importante il lavoro diplomatico dell’agente del giocatore, l’avvocato Beppe Bozzo, che sta gestendo una situazione delicata viste le promesse dei mesi scorsi all’Inter. E quando Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, si è sentito con Tonali, il giocatore non ha potuto che dire sì al progetto rossonero. Non vuole cominciare la stagione a Brescia, perché sente che lì il suo ciclo è ormai finito. Cellino d’altra parte aveva accolto con piacere l’interesse del Milan che ha sbloccato una situazione di stallo. Così l’accelerata è risultata particolarmente efficace. La nuova stagione è alle porte e non c’è tempo da perdere, neanche per Tonali, che ha soltanto vent’anni ma va veloce”, si legge su La Gazzetta dello Sport.