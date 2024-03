La Football Association ha diramato una nota per comunicare che il centrocampista italiano del Newcastle è stato deferito per aver violato in 50 occasioni le norme sulle scommesse

Matteo Pifferi Redattore 28 marzo 2024 (modifica il 28 marzo 2024 | 15:47)

Sandro Tonali rischia una nuova squalifica. La Football Association ha diramato una nota per comunicare che il centrocampista italiano del Newcastle è stato deferito per aver violato in 50 occasioni le norme sulle scommesse: l'ex milanista è accusato di aver fatto delle puntate su partite di calcio fra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Tonali ha tempo fino al 5 aprile per rispondere. "Sandro continua a rispettare pienamente le indagini del caso e conserva il pieno sostegno del club", la reazione del Newcastle che annuncia che al momento non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda da parte né della società né del calciatore.