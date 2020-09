Libero – Inter, addio definitivo a Tonali: affare fatto con il Milan, venerdì la firma

Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore del Milan: i rossoneri hanno approfittato dei tentennamenti dell’Inter e piazzato l’affondo al momento giusto, chiudendo l’affare con il Brescia. Secondo Libero, venerdì potrebbe essere il giorno della firma: “Il regista classe 2000, atteso alla chiusura dell’affare col Brescia e alla visite mediche entro il fine settimana (si parla di venerdì per la firma). Al club di Cellino andranno 35 milioni (10 prestito, 15 per il diritto di riscatto e 10 di bonus) per più una consistente percentuale sull’eventuale futura rivendita, 2,2 milioni per cinque anni al giocatore“.