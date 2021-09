Toni: “Osimhen top ma l’Inter ha l’attacco più forte. Dzeko? Ha solo un difetto”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato così degli attaccanti in Serie A

"Osimhen se sta bene fisicamente e con Spalletti può migliorare e diventare una sorpresa, Immobile è una certezza, mi piacerebbe che si confermasse Vlahovic. In campionato, poi, ci sono squadre livellate, anche l'Inter è partita bene, Lautaro può fare una grande stagione, Dzeko è partito forte".

"Dzeko è un grande attaccante, oltre a fare gol gioca bene per la squadra. Lega molto il gioco tra centrocampo e attacco, l'unico difetto è che non è sempre preciso sottoporta".

"L'Inter, con Dzeko-Lautaro ha una coppia d'attacco molto forte. Il Napoli non ha tanti rincalzi".

"Osimhen al centro e sugli esterni qualcuno che fa far gol alla punta come piaceva a me, magari Insigne. Ma mi piace anche Abraham perché spacca le difese".