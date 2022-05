Toni: “Coppa Italia? Nessuna favorita, partita strana e molto più tesa per l’Inter”

Luca Toni ha parlato a SuperTele su Dazn della finale di Coppa Italia, dando il suo punto di vista sulla partita

"Favorita? Non c'è, vedo una partita strana. L'Inter sulla carta ha qualcosa in più ma la Juve nelle finali... L'anno scorso l'ha vinta. E' molto più tesa per l'Inter perché poi si gioca anche lo Scudetto".