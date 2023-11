Toni: “Inzaghi ha avuto una crescita esponenziale. Juve-Inter? Sulla carta…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato della super sfida tra Juve-Inter in programma domenica 26 novembre, al rientro dalla soste per le nazionali. "L’Inter è più forte, almeno sulla carta. Allegri può giocare bene o male, quelli sono anche gusti, però finora sta facendo qualcosa di eccezionale a livello di risultati. Se la Juve è seconda, è perché l’allenatore sta valorizzando al massimo le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non dimentichiamoci le squalifiche di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (scommesse)".