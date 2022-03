Toni: “La Juve non è riuscita a reagire. Dopo l’episodio del rigore s’è sciolta”

Al termine della sconfitta della Juve per 3-0 contro il Villarreal, l'ex attaccante ha commentato l'uscita dalla Champions dei bianconeri

Negli studi di Amazon Prime, al termine della sconfitta della Juve per 3-0 contro il Villarreal, l'ex attaccante Luca Toni ha commentato l'uscita dalla Champions dei bianconeri:

"Juve ha fatto davvero un gran primo tempo, il Villarreal ha fatto pochissimo. Mi ha sorpreso la non reazione, c'era il tempo e invece è crollata. Serviva qualcuno in campo che potesse dare una scossa. La Juve non ha fatto gol, nel secondo se l'è fatto da sola. Dopo il rigore s'è sciolta".