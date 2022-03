Toni: “Scudetto? Campionato aperto. Si deciderà tutto nell’ultimo mese”

Le parole dell'ex centravanti: "Credo che si deciderà tutto nell'ultimo mese e a quel punto vincerà la squadra mentalmente più pronta"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Luca Toni, ex centravanti, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «È un campionato molto aperto. Veniamo da un mese nel quale sembrava che quelle avanti non volessero vincerlo. Credo che si deciderà tutto nell'ultimo mese e a quel punto vincerà la squadra mentalmente più pronta.E possono pesare anche le coppe»