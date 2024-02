"Una partita doppia. Anzi sdoppiata. E per questo difficilissima da giocare (perché di un gioco si tratta): chi sono gli 11 migliori del derby d’Italia? Tra i 22 titolari previsti in campo domani chi sono i più forti di Inter e Juve ruolo per ruolo? Contano il curriculum, l’età, lo status, ma più di ogni altra cosa conta la forma del momento, perché il bivio scudetto è qui e adesso. Non sono scelte facili, ma ogni allenatore vorrebbe avere un parco giocatori del genere, perché il risultato è una super squadra, con sei interisti e cinque bianconeri: il meglio dello scontro che vale una bella fetta di scudetto. Si parte con una delle decisioni più difficili, quella del portiere. Complicata perché il rendimento di Sommer è costante ed elevato, come dimostra il rigore parato a Firenze domenica scorsa. Anche a livello internazionale, se si pensa a Mondiali ed Europei, Szczesny ha inciso meno dello svizzero. Però il polacco ha vinto 10 trofei, tra cui 3 scudetti con Madama, è più abituato a queste sfide e sta mantenendo a sua volta uno standard elevato. Per cui in porta nella top 11 ci va Szczesny", spiega il quotidiano.