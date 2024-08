Inter, giovani protagonisti: Topalovic e De Pieri in gol in Slovenia-Italia U19

Amichevole a forti tinte nerazzurre: 1-2 il risultato finale, successo in rimonta per gli Azzurrini del ct Bollini

Seconda amichevole tra le selezioni U19 di Italia e Slovenia: gli Azzurrini del ct Bollini, dopo il successo per 2-0 ottenuto in casa due giorni fa, vincono anche in trasferta, ribaltando l'iniziale svantaggio. 1-2 il risultato finale, e ancora una volta grandi protagonisti sono stati i calciatori dell'Inter: sloveni in vantaggio al 29' del primo tempo con Luka Topalovic, schierato nuovamente da titolare, con maglia numero 10 e fascia di capitano al braccio. Il nuovo acquisto nerazzurro ha sbloccato il punteggio con un destro dal limite dell'area terminato sotto le gambe del portiere Plaia.