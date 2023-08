Torchia: “Samardzic? I Pozzo sono dei fuoriclasse: prendono talenti e poi riescono a…”

"La Juve ha fatto un grande investimento per Vlahovic ormai un anno e mezzo fa. Dusan è un calciatore forte, ma in questo momento i bianconeri hanno avuto un passaggio strutturale e devono ristrutturarsi puntando sempre ai primi quattro posti in classifica. Questo switch significherebbe avere la possibilità economica di rientrare dall'investimento di Vlahovic, prendendo al contempo un bomber già pronto come Lukaku che nei prossimi 2-3 anni può dare ciò che serve. Per di più sarebbe un'operazione concordata con l'allenatore, un'operazione economica e tecnica per raggiungere un risultato immediato".