Tordini: “Scelsi l’Inter per mio nonno, rimasi male quando andai via. Esposito…”

Mattia Tordini, attaccante del Lecco ed ex canterano dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Casa diC dopo aver superato un anno di infortuni ed essere tornato al gol: "Mi volevano Inter e Milan. I rossoneri dopo un provino mi avevano dato subito il borsone. Scelsi l'Inter, l'ho fatto per mio nonno, era un grande interista".

"I ricordi più belli? La partita a San Siro prima di un match di Serie A. Emozione incredibile. Ero un raccattapalle nella finale di Champions Real Madrid-Atletico Madrid. La partita rimasta nel cuore? Una finale vinta con un mio gol contro il Barcellona. Giocare all'Inter non mi è pesato. Si deve essere in grado di mantenere sempre alto il livello. Ero in squadra con Sebastiano Esposito. Un vincente nato. Come si arrabbiava se non faceva gol. L'addio all'Inter? Ci sono rimasto male. Mio padre e il mio ex procuratore ne erano già a conoscenza, io l’ho scoperto dopo".