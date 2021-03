La Stampa – Torino, positivo solo Nkoulou: Belotti in panchina, dubbio a centrocampo

Secondo La Stampa, Belotti, che è guarito dal Covid-19, andrà in panchina e Davide Nicola è tentato di dare una chance al 1' a Verdi

"L’ultimo, ed ennesimo, giro di tamponi in casa-Toro si chiude con la negatività per Singo. Il giovane esterno di centrocampo granata era risultato positivo al Coronavirus martedì 23 febbraio: da

ieri si è unito al resto dei compagni anche se non verrà utilizzato per la gara di domani contro l’Inter". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla situazione Covid-19 in casa Torino: attualmente l'unico giocatore che resta in isolamento è Nkoulou, in attesa del nuovo giro di tamponi.