Torino, Cairo: “Stagione particolare. La Lazio ha onorato il campionato. Col Milan…”

Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro la Lazio e la salvezza

Urbano Cairo , presidente del Torino , è intervenuto in collegamento su Sky Sport dallo Stadio Olimpico di Roma dopo il pari dei granata contro la Lazio . Uno 0-0 che assicura la permanenza in Serie A alla squadra di Davide Nicola .

"È stato un secondo tempo molto importante. La squadra era un po' spaventata e sulle gambe e abbiamo subito. C’è stato quel palo di Sanabria che poteva cambiarci la partita in meglio. La Lazio ha dato tutto e ha fatto bene, giusto che si fa così, indipendentemente che Simone sia fratello di Pippo, ha fatto bene a dare il massimo. La Lazio è una grande squadra, ha onorato il campionato. Sapevamo che per noi era molto importante il punto. Per noi è stata una stagione particolare. Siamo partiti male, poi ci siamo ripresi poi è arrivato il Covid e abbiamo avuto otto giocatori positivi con conseguenti problematiche, tant’è che poi abbiamo perso diverse partite. Con il Milan volevamo fare una grande prestazione. Probabilmente si voleva recuperare. ma ci siamo esposti troppo al contropiede del Milan. Il 7-0 ha generato uno stato d’animo negativo. Con lo Spezia c’erano ancora le scorie e oggi siamo arrivati provati contro una Lazio agguerrita".