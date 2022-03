Torino-Inter, Andreolli: “Inter senza i due registi, assenze importanti. Auguro a Vecino…”

Focus sul centrocampo che deve fare a meno di Marcelo Brozovic

"Stasera vedremo un'Inter a centrocampo diversa, mancherà Marcelo Brozovic. Vecino regista? In Coppa Italia con l'Empoli non è andata benissimo. Gli è mancata continuità, ha fatto fatica a trovare continuità. E' un giocatore che può ricoprire quel ruolo. Vedremo se sarà lui a ricoprire quel ruolo o se saranno Calhanoglu o Barella. Sanchez sta facendo bene. Anche ad Anfield, se togliamo l'espulsione. Con la Salernitana l'Inter ha archiviato il momento realizzativo negativo. Dovrà metterci ancora più cattiveria l'Inter, perché da qui alla fine sono solo finali. Da qui alla fine servirà anche l'esperienza dei giocatori dell'Inter. Inter senza de Vrij? Ranocchia in mezzo alla difesa, stasera. Forse è la prima volta che deve fare a meno dei due registi sull'asse centrale: de Vrij e Brozovic. Queste due assenze in contemporanea sono importanti. Forse la squadra stasera può giocare senza un vero regista di riferimento. Devi fare una partita diversa e sporca, per trovare spazi in fase di manovra. Secondo me vedremo Vecino in quella posizione ma poi di fatto a turno saranno Calhanoglu e Barella ad abbassarsi e a fare quel ruolo. Chiunque abbia sostituito Stefan l'ha sempre fatto in maniera egregia, dando ampie garanzie. In quel reparto si possono adattare tanti giocatori, anche Milan e Alessandro. Forse è il reparto più ampio in questo senso. Al Torino stanno mancando i gol degli attaccanti. Juric è riuscito a dare un'organizzazione alla squadra e infatti concedono pochissimo e danno pochi spazi. Ci vuole poco per svoltare la stagioni, ci auguriamo che una svolta possa esserci stasera per Vecino. Le sue caratteristiche non sono quelle di Brozovic. Vedremo forse i centrocampisti che a turno andranno a ricoprire la posizione di Marcelo".