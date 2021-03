Torino-Inter, per Belotti forse uno spezzone. Al posto di Rincon favorito Gojak

Le possibili scelte di Nicola per la gara di questo pomeriggio contro l'Inter

Periodo non semplice per il Torino, che sta ritrovando pian piano i pezzi dopo i numerosi casi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Queste le possibili scelte del tecnico Nicola per la gara con l'Inter di oggi secondo il Corriere dello Sport: "Al posto di Rincon sembra ora favorito Amer Gojak su Daniele Baselli. Favorito Nicola Murru su Cristian Ansaldi per limitare il ciclone Hakimi sulla fascia. Dietro poi c'è Alessandro Buongiorno in rampa di lancio aspettando il miglior Gleison Bremer. E pure in attacco si dovrebbe cambiare: favorita la coppia Verdi-Sanabria su Zaza e Bonazzoli ma molto dipenderà da quante garanzie darà il paraguaiano in termini di durata, mente può ambire solo a uno spezzone proprio il Gallo Belotti, pure diffidato".