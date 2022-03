Torino-Inter, Biasin: “Oggi tutti fuori fase, ma il peggiore è stato…”

L'analisi del giornalista: "Tante volte è stato il più bravo, non questa sera. Buono solo il punto. Punto"

"Oggi decisamente tutti fuori fase, ma per una volta il peggiore è stato Inzaghi: ha sbagliato la formazione iniziale, ha sbagliato i cambi, ha sbagliato tutto. Tante volte è stato il più bravo, non questa sera. Buono solo il punto. Punto". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, dopo il pareggio dell'Inter sul campo del Torino: in discussione le scelte di Simone Inzaghi, questa sera poco lucido.