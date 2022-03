Torino-Inter, Buongiorno: “Che beffa prendere gol all’ultimo. È stata una gara molto dura”

Le parole del giocatore granata al termine della gara pareggiata con l'Inter

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Torino, Alessandro Buongiorno ha commentato il pareggio contro l'Inter . "È stata una partita molto dura in ogni parte del campo. Abbiamo giocato bene ma il gol all'ultimo ha rovinato la partita. La loro grande pressione e il loro grande ritmo ci poteva mettere in difficoltà, ma abbiamo fatto bene e ci è mancato cinismo davanti dopo tutte le occasioni che abbiamo avuto".

"Contro queste squadre siamo spesso puniti da piccoli errori, mentre noi non riusciamo a sfruttare le occasioni, ci lavoreremo con il mister. Ci alleniamo sempre intensamente per affrontare al meglio le partite. C'è delusione anche per il pubblico, fa piacere rivedere lo stadio pieno e dispiace doppiamente per non aver portato a casa la vittoria".