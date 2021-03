Torino-Inter, occasione per Verdi. Oggi potrebbero emergere due sorprese

Quella contro l'Inter sarà una grande occasione per Simone Verdi. Possibile chance dal 1' per Bremer e Baselli

Quella contro l'Inter sarà una grande occasione per Simone Verdi . Il giocatore ha avuto sempre tanti alti e bassi da quando veste la maglia granata. Oggi potrebbe essere lui il partner d'attacco di Simone Zaza. Come riporta la Gazzetta dello Sport , potrebbero emergere oggi due sorprese.

"La prima in difesa: il provino di venerdì e, soprattutto, quello di ieri mattina hanno dato rassicurazioni sulla tenuta di Bremer, destinato a tornare subito titolare come centrale di sinistra nonostante sia tornato ad allenarsi a metà settimana dopo il coronavirus. Un rientro che spalanca il ballottaggio Buongiorno-Lyanco. A centrocampo sta per spuntarla Baselli su Gojak".