CdS – Torino-Inter, Conte ha le idee chiare: ecco il diktat

Il report del primo allenamento dell'Inter verso la trasferta di Torino e le idee del tecnico Antonio Conte sulle possibili scelte

L' Inter è tornata a lavorare ieri nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile dopo il martedì-premio concesso da Antonio Conte ai suoi ragazzi per la vittoria contro l' Atalanta . La squadra nerazzurra ha già iniziato a preparare la trasferta di Torino contro i granata di Davide Nicola . Nella giornata di ieri tamponi, pranzo e seduta pomeridiana con il gruppo diviso in due: da una parte i titolari di lunedì, dall'altra le riserve.

Il Corriere dello Sport spiega che Antonio Conte non ha alcuna intenzione di cambiare interpreti del suo 3-5-2 in vista della sfida contro il Torino. La difesa resterà la stessa - con Skriniar, Bastoni e De Vrij - mentre il diktat resta lo stesso: "In campo andranno sempre i migliori". Dunque niente calcoli sui diffidati, con Barella, Bastoni, Brozovic e Lukaku dal 1'.