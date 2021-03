TS – Torino, Nicola recupera 2 titolari: ancora out Belotti. Con l’Inter…

La situazione in casa Torino in vista della sfida contro l'Inter con i numerosi casi di Covid-19, la squalifica di Rincon e 2 recuperi

Alessandro De Felice

"Ieri Linetty, oggi Bremer. Il Torino recupera due titolari in vista della sfida di domenica alle 15 contro l'Inter. Una boccata d'ossigeno per Davide Nicola, che potrà contare sui due calciatori nella gara contro la capolista di Antonio Conte. Come riferisce Tuttosport, il polacco si è negativizzato e ieri ha ottenuto l'ok dai medici dopo le visite d'idoneità sportiva. L'esito del tampone del brasiliano, invece, è arrivato in serata: oggi il centrale classe 1997 sosterrà le visite mediche per poter tornare in campo.

Secondo il quotidiano difficilmente Bremer potrà essere titolare contro l'Inter: "Due settimane fra le mura domestiche, pur effettuando sedute di allenamento individuali, non rappresentano la normalità. Pertanto Nicola aspetterà di riavere il miglior Bremer prima di rigettarlo nuovamente nella mischia da titolare: contro l’Inter potrà se non altro diventare una potenziale risorsa a gara in corso. Rispetto all’ultima gara a Crotone, con Buongiorno, Murru e Baselli portati in Calabria quasi ed esclusivamente per onor di firma, Bremer avrà quattro allenamenti nelle gambe. Per questo, verosimilmente, potrà essere un’opzione da spendere a gara in corso".

Nicola attende le negativizzazioni di Nkoulou, Singo e Belotti, per il momento non ancora arruolabili: anche per loro il Torino spera in un recupero lampo. Per quanto riguarda la formazione anti-Inter, a centrocampo è sicura l’assenza per squalifica di Tomas Rincon. Al suo posto Daniele Baselli, con Gojak e Verdi pronti in caso di necessità.