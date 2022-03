Torino-Inter, Pobega: “C’è tanto rammarico. Dovevamo essere più cinici”

Le parole del centrocampista granata al termine della gara pareggiata con l'Inter

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Torino, Tommaso Pobega ha commentato il pareggio contro l'Inter. "C'è tanto rammarico, abbiamo fatto di tutto per tornare alla vittoria ma non ci siamo riusciti per mancanza di precisione e lucidità. Dovevamo essere più cinici, non sempre siamo ripartiti bene, sia nel primo che nel secondo tempo, abbiamo perso qualche palla di troppo e questo ci ha rovinato la prestazione".