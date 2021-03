Le rivali – Torino al lavoro per l’Inter: i granata in campo al Filadelfia

Dopo la sconfitta di Crotone, il Torino di Davide Nicola, forte del ritorno di Belotti, lavora per preparare la partita contro l'Inter

Dopo la sconfitta di Crotone, il Torino di Davide Nicola, forte del ritorno di Belotti, guarito dal Covid, lavora per preparare la partita dello Stadio Grande Torino contro l'Inter . Ecco il report del club granata sull'allenamento odierno:

"Sessione mattutina per il Torino, al Filadelfia, in vista del match di domenica allo stadio Olimpico Grande Torino contro l’Inter, ventisettesima giornata di serie A TIM. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a ranghi misti. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento".