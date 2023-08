TS – Torino, accordo raggiunto con l’Inter per Lazaro: oggi le visite, le cifre

Tuttosport racconta i dettagli dell'operazione: "Quadra già trovata in toto, per esempio, per quanto riguarda il ritorno di Valentino Lazaro sotto la Mole: operazione da 4 milioni, ora il Toro ha anche limato gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio dell'austriaco. Oggi l'esterno sarà al Centro di Medicina dello Sport per le visite mediche: ormai è tutto fatto, firmerà in giornata un contratto quadriennale".