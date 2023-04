Serie A – A Vilhena risponde Sanabria: Torino-Salernitana finisce 1-1

Pareggio all'Olimpico Grande Torino tra la squadra di Juric e la Salernitana: ospiti in vantaggio al 9' con Vilhena, Sanabria pareggia ad inizio ripresa

All'Olimpico Grande Torino finisce 1-1 tra Torino e Salernitana, match valido per la 30° giornata di Serie A. I campani passano in vantaggio al 9' con Vilhena ma i padroni di casa trovano il gol del pareggio al 57' con Sanabria .

Un punto che non sposta granché in termini di classifica: il Torino aggancia momentaneamente l'Udinese a 39 punti in decima posizione, la Salernitana invece resta quindicesima ma tocca quota 30 punti, a +7 sul Verona terzultimo.