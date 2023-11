Sassuolo, Dionisi e il riferimento all’Inter: “Sembra quasi imbattibile dalla tv”

"È particolare pensare che sei punti li abbiamo fatti con Juventus e Inter meritatamente. Dobbiamo fare tutti mea culpa, non solo io. È solo mentale. Gli spazi aumentano quando dobbiamo difendere mentre altre volte sembra non si voglia difendere con la stessa attenzione. Non attacchi con la stessa determinazione. Non puoi essere una squadra con la palla e un'altra senza. Non ce lo possiamo permettere. Sta succedendo da tanto. Cambiamo i giocatori e succede. Il mea culpa lo faccio io. Siamo superficiali, si spiega così. Altrimenti non si spiega l'aver battuto due squadre che fanno un campionato a sé. Una (si riferisce all'Inter, ndr) più dell'altra mi sembra quasi imbattibile a vederla dalla televisione. Sembra che il campo raddoppi contro squadra di livello inferiore a quello, anche superiore al nostro, ma inferiore a Inter e Juve. È un problema mentale. Siamo preparati. Sicuro, possiamo far meglio, sì. Qualcuno 'ci mette' sempre, qualcuno 'non ci mette' qualche volta. Non va bene".