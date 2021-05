Mercato, Juric vuole Dimarco: ma lui torna all’Inter e Inzaghi lo valuterà

Il nuovo tecnico del Torino vuole portarsi dietro Federico Dimarco: che però tornerà all'Inter e sarà valutato da Inzaghi

Ivan Juric non perde tempo e fa già le proprie richieste al Torino. Il tecnico ha infatti fatto già il nome a Cairo che vorrà portarsi dietro in granata ed è quello di Federico Dimarco. Che però ora, come ricorda Tuttosport, è di proprietà dell'Inter: "Il Verona, per ragioni economiche, non ha potuto riscattarlo: 6,5 milioni, troppi per le finanze dei veneti, che prima di tutto devono vendere. E’ tornato all’Inter, Inzaghino lo valuterà. Il Torino confida di poter mettergli le mani sopra. Juric ci crede, se lo aspetta: non può pensare di affidarsi per tutta la stagione solo ad Ansaldi, 35 anni a settembre, muscoli delicati. Anche se professionalità, personalità e talento non si discutono: assolutamente".