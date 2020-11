Inter, domani c’è Brozovic. Arrivata la svolta? “Alla Pinetina c’è una convinzione non casuale”

Che la gara contro il Sassuolo abbia segnato la svolta per la stagione dell’Inter? E’ quanto si augurano tutti all’interno del club e i tifosi. E la bella vittoria del Mapei Stadium ha dato diverse convinzioni in casa nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport: “Alla Pinetina non ritengono casuale che il temuto attacco del Sassuolo sia stato fermato con in campo Skriniar, De Vrij e Bastoni ovvero i tre titolari che finora hanno giocato poco insieme: si erano visti contro la Lazio (1-1), l’Atalanta (1-1) e il Real (0-2), ma, complice il Covid, lo slovacco e l’azzurro non erano al meglio. Adesso, invece, la musica è cambiata. Una bella mano l’hanno ricevuta pure da altri due “fattori”: la prova di Darmian e le mosse tattiche di Conte.

Il tecnico ha scelto di pressare come al solito, ma tenendo la linea difensiva più bassa per lasciare meno spazio alle proprie spalle. La squadra così è stata meno allungata, ma ha comunque avuto la “gamba” per ripartire. Giusta pure la decisione di mettere Barella davanti alla difesa e di tornare al 3-5-2, sabato più simile a un 5-3-2, con la rinuncia del trequartista. Anche perché Eriksen ha le valigie pronte. Marcelo Brozovic, che sabato si era sottoposto a un altro tampone, ha avuto la buona notizia che aspettava: è di nuovo negativo (come giovedì) dopo il test “debolmente positivo” che lo ha costretto a saltare la trasferta di Reggio Emilia. Domani ci sarà”.