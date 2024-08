"Per il resto, domani Simone Inzaghi ritroverà... l’Inter. L’Inter completa, con tutto l’arsenale. Lautaro Martinez, che atterra oggi a Milano dalle ferie accorciate, si presenterà al centro sportivo e per la prima volta in questa stagione 2024-25 il tecnico potrà lavorare con tutta la rosa in vista del debutto in campionato, il 17 agosto in casa del Genoa. Il Toro con ogni probabilità sarà titolare anche perché, man mano che passano i giorni, si riducono le possibilità che Mehdi Taremi possa recuperare: ieri l’iraniano ha continuato a fare terapie alla Pinetina", aggiunge il quotidiano.