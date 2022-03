Torino-Inter ‘scuote’ l’AIA, pronte novità: “Carriere divise tra varisti e arbitri. Massa…”

Nonostante siano passate settimane e che si siano visti errori più evidenti, fa ancora discutere il mancato rigore al Torino contro l'Inter

Nonostante siano passate ormai settimane e che in questo campionato si siano visti errori più clamorosi, continua a far discutere il mancato rigore al Torino nella partita contro l'Inter . Come riporta il Corriere della Sera, nella giornata di ieri a Coverciano Trentalange, presidente AIA, e Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, hanno annunciato novità sulla classe arbitrale nel prossimo futuro:

"Con Alfredo Trentalange l’Aia ha scelto la strada della trasparenza, mostra gli episodi più significativi, anche quelli che inchiodano i fischietti e abbraccia il futuro. La prossima mossa per migliorare la qualità e ridurre gli errori è la separazione delle carriere, creando un gruppo omogeneo di varisti. Adesso sono solo quattro ex arbitri, Mazzoleni, Banti, Nasca e Di Paolo. A luglio sarà organizzato un corso di formazione per avere nuovi specializzati al monitor. «E stilare una sorta di ranking», precisa Trentalange. «Il problema è che un arbitro non deve fare l’arbitro davanti al monitor», spiega Rocchi. Ed è l’errore in cui è caduto Massa, che i dirigenti arbitrali non voglio crocifiggere: «Se non si crede alla buonafede si torna al Medioevo», si sfoga Trantalange".