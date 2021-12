Toro verso l’Inter con una vittoria: 1-0 al Verona. Samp-Venezia 1-1: Henry acciuffa Gabbiadini

Il Torino di Ivan Juric si proietta alla prossima sfida contro l'Inter a San Siro, in programma il 22 dicembre, con una vittoria

Il Torino di Ivan Juric si proietta alla prossima sfida (l'ultima del 2021) contro l'Inter a San Siro, in programma il 22 dicembre alle 18.30, con una vittoria. I granata, infatti, battono al Grande Torino l'Hellas Verona, ex squadra del tecnico torinista, in una partita intensa. Il match è deciso da una rete al 26' di Pobega. Poco prima, l'Hellas è rimasto in dieci per l'espulsione di Magnani.