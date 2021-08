Tortu, look ‘alla Barella’ e invito a Nic: “Facciamo serata insieme?”

Barella continua a fare 'scuola' social, a un mese dalla vittoria a Euro 2020. Il centrocampista dell'Inter è diventato un personaggio virale

Nicolò Barella continua a fare 'scuola' social, a un mese dalla vittoria dell'Italia a Euro 2020. Il centrocampista dell'Inter è diventato un vero e proprio personaggio virale per il suo 'look' non troppo formale in occasione della visita della Nazionale al Quirinale dal presidente Mattarella. Filippo Tortu, vincitore della medaglia d'oro a Tokyo nella 4x100 azzurra, ha indossato un paio di occhiali da sole a cinque cerchi che ricordano molto il Barella di luglio. Tanto che è scattato subito l'invito scherzoso: "Facciamo serata insieme?". Ecco la storia di Tortu: