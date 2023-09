Tosto: “Napoli? Poteva essere a Istanbul al posto dell’Inter. Nell’ambiente…”

Vittorio Tosto, agente Fifa, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, su Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Secondo me l'anno scorso il Napoli avrebbe dovuto vincere o arrivare in finale anche in Champions. Il fatto che abbia vinto solo il campionato, anche se con un enorme distacco dalla seconda, è limitativo.

E credo che questo si evinca analizzando i numeri. Quindi per me l'anno scorso il Napoli poteva ambire a trovarsi a Istanbul al posto dell'Inter. E se Osimhen avesse giocato 180 minuti contro il Milan sarebbe passato molto probabilmente il Napoli. Detto questo, nella società, nei giocatori ed in tutto l'ambiente è cresciuta la consapevolezza che il Napoli possa vincere qualcosa anche a livello internazionale. E poi c'è grande fiducia anche nella società e in De Laurentiis".