Tottenham, grana Bergwijn. Il giocatore: “Voglio andare via. Non mi è stato permesso…”

Dal ritiro dell'Olanda il giocatore ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro

Steven Bergwijn ha le idee chiare. Il giocatore vuole lasciare il Tottenham e lo ha detto a chiare lettere. Da quando Antonio Conte è diventato l'allenatore degli Spurs, l'olandese ha trovato sempre meno spazio: "Non mi è stato permesso di lasciare gli Spurs in inverno e quindi non ho creato problemi. Negli ultimi mesi non sono stato quasi preso in considerazione. Ora voglio giocare da qualche parte con regolarità. La mia situazione deve essere diversa. Sarebbe bello se ci fosse chiarezza presto. Devo solo giocare. Ma voglio lasciare gli Spurs ora, questo è chiaro. Se è importante che il mio nuovo club giochi in Champions League? Non è nemmeno una priorità assoluta, l'importante è che giocherò".