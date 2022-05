Tottenham, la richiesta di Conte e la promessa di Paratici per convincerlo a restare

Il ds è pronto a volare in Italia per parlare col tecnico

Secondo quanto riporta il Telegraph, Fabio Paratici volerà in Italia per parlare con Antonio Conte ed è pronto a promettere al tecnico che il club proverà a fare almeno sei nuovi acquisti nel tentativo di convincerlo a restare . Conte si sta prendendo una pausa dopo la fine del campionato, è tornato in Italia per schiarirsi le idee e pensare al suo futuro dopo aver guidato il Tottenham al quarto posto.