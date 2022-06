Totti: “Lukaku-Inter? Non me l’aspettavo. Sposta tanto, sarà contento Inzaghi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così del ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Non me l'aspettavo sinceramente, pensavo che andasse in un altro club: se è voluto tornare è perché si è trovato bene, ha vinto e vuole continuare a vincere. E' una scelta rispettabilissima, ben venga per l'Inter. Sposta tanto, è un giocatore che sul piano fisico è imbarazzante: poi non si sa con chi giocherà, sarà contento Inzaghi che avrà questo giocatore in più. Le mie parole su Dybala? Io ho la possibilità di guardare tutti in faccia con sincerità: è un lato molto positivo del mio carattere, farò sempre così".