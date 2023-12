Totti: “Tra i miei gol più belli il pallonetto a Julio Cesar. Mourinho? Avrei voluto…”

Francesco Totti, ospite di Radio Serie A, ha parlato del suo passato da calciatore e di un desiderio in particolare. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso: «Mi capita di rivedere le mie migliori azioni su YouTube. Il gol più bello non è facile da decretare, penso che i migliori siano quelli segnati a Genova e Milano. Il gol al volo contro la Samp e il pallonetto a Julio Cesar. Sono due gol bellissimi, anche se totalmente diversi», ha detto, riferendosi alla rete segnata al portiere dell'Inter nel 2005.

E poi ha parlato della Roma: «Mi sarebbe piaciuto. Come ho sempre detto, avrei voluto essere allenato da Mourinho in carriera. Meglio Totti-Batistuta o Lukaku-Dybala? Io avrei messo tutti e quattro insieme. Sarebbe stata una Roma abbastanza offensiva. A questa squadra credo manchi la continuità nei risultati, quando non vinci sempre ci sono alti e bassi. Ma il portoghese è un grande allenatore, penso dipenda tutto da chi scende in campo». Di recente ha ritrovato anche Spalletti, l'allenatore con il quale aveva rotto ai tempi della Roma, prima del suo ritiro dal calcio giocato. «Mi ha fatto piacere rivederlo dopo tanti anni. Ci siamo abbracciati, non c'era ancora stato modo di parlare fra di noi. Nazionale? Lui può dare tanto, è uno dei migliori allenatori in Italia e penso che possa fare grandi cose. Aspettiamo con ansia l'Europeo», ha concluso.