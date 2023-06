Totti: “Per l’Inter notte magica, speriamo possa portare a casa il trofeo”

Francesco Totti, ex calciatore, ha parlato a Sky Sport prima della finale di Champions League: "La notte magica la gioca l'Inter, speriamo che un'italiana riesca a portare a casa il trofeo: ce lo auguriamo tutti. Partita difficile, ma l'Inter può fare una bella figura. Non so come si batte il City, è difficile: in questo momento è una delle squadre più forti al mondo. Bisogna incrociare le dita e fare la partita. Lautaro? Stiamo parlando di un grandissimo campione, ha fatto un campionato stratosferico: speriamo stasera possa continuare. All'Inter toglierei Barella, al City De Bruyne".