Il sogno di Francesco Totti? Giocare con Ronaldo il Fenomeno. È lo stesso ex capitano giallorosso a svelare il suo sogno in una diretta Instagram con Luca Toni: “Il mio sogno è sempre stato Ronaldo il Fenomeno. Ma non l’ho mai chiamato, avremmo dovuto vendere l’intera rosa per comprarlo. Per me lui è stato il più forte di tutti, specialmente quando stava al Barcellona e all’Inter. Aveva una testa diversa da tutti gli altri“.

(romanews.eu)