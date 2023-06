Totti: “Tifiamo tutti per l’Inter, percorso stratosferico. L’errore da non fare…”

Francesco Totti, ospite allo stadio di Istanbul per City-Inter, ha detto la sua sulla gara prima del fischio d'inizio. «Speriamo tutti nell'Inter, unica rimasta nella competizione e più importante. Tifiamo tutti per la squadra italiana. Sbilanciamento tra le due squadre? Sulla carta il Manchester City è favorita ma l'Inter per arrivare fino a qui ha fatto un percorso stratosferico, è una squadra a cui si fa fatica a segnare e può fare gol in ogni momento. È una gara secca e noi siamo dietro a loro, tifiamo per loro», ha detto.