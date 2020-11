EDICOLA TS – Camoranesi: “Scudetto? Duello Juve-Inter”. Totti: “Mihajlovic mi voleva al Torino ma…”

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 21 novembre 2020 non parla di Inter e dedica la copertina ad Haaland, al quale è stato assegnato il Golden Boy 2020, e ad Andrea Pirlo, con la Juventus che riparte dal Cagliari. In taglio alto, invece, spazio alla rivelazione di Totti: “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Toro. Mihajlovic mi voleva, ma decisi di smettere per rispetto della gente. Ho battuto il Covid, è stata dura”. C’è anche un’intervista a Camoranesi: “Per lo scudetto, duello con l’Inter”