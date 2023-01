Processo Wanda-Icardi-Brozovic vs Corona: Perisic testimonia. Maurito non si presenta

Era stato chiamato a testimoniare e nella scorsa seduta non si era presentato. Questa volta invece sì (anche perché era costretto). Ivan Perisic si è presentato nell'aula del tribunale di Milano dove si è tenuta l'ennesima udienza del processo Brozovic-Wanda-Icardi contro Corona . Ad ottobre non si era presentato per un impegno in CL e aveva pagato una multa di 500 euro. Questa volta ha regolarmente risposto alle domande del giudice.

L'ex re dei paparazzi, nel 2019, aveva scritto sulla sua rivista un articolo in cui parlava esplicitamente di un tradimento ai danni di Icardi da parte di Brozovic e la moglie. I tre si sono costituiti parte civile contro Corona ma oggi Maurito non si è presentato in aula ancora una volta dopo ottobre per testimoniare e per questo, se la sua assenza verrà confermata, ci sarà la remissione della sua querela e il processo contro Corona continuerà solo per l'ex moglie e il centrocampista dell'Inter.