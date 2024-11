Intervenuto a Marte Sport Live, Paolo Tramezzani ha parlato di Inter-Napoli. L'ex giocatore individua quella che per lui sarà la chiave del big match di San Siro: "Partita importante per entrambe le compagini: l’Inter per la possibilità di effettuare il sorpreso in vetta, il Napoli per reagire alla sconfitta con l’Atalanta. Reazione che comunque mi aspetto dalla squadra di Conte. È una partita aperta a qualsiasi risultato ma certamente vedremo un Napoli diverso".

"Attacco in difficoltà dopo la Juventus? Gli avversari iniziano a conoscere il modo di giocare del Napoli, il cambio modulo ha inciso modificando il modo di attaccare: si tratta di un insieme di fattori. Il Napoli non deve concedere spazi all’Inter che con il suo 3-5-2 potrebbe prevalere a centrocampo e diventerebbe fatale per il Napoli, che può diventare pericoloso in qualsiasi modo. Napoli penserà a non perdere? Il Napoli deve restare in vetta, dove nessuno avrebbe immaginato potesse stare dopo dieci giornate e dopo l’annata passata".