"Io seguo sia la Serie A che gli altri campionati europei, poi ho allenato in 7 Paesi diversi e devo dirti che il nostro mi piace tanto anche quest’anno. Ci sono tante squadre che giocano un buon calcio e mi sembra non ci sia una squadra che in inverno abbia già ammazzato il campionato. Oggi il Napoli è la squadra che decisamente sta meglio, ma la lotta rimane altamente competitiva. Ci sono davvero tante squadre che se la giocano, non solo Atalanta ed Udinese. Per esempio il Lecce gioca il calcio con il suo stile, così come il Parma, il Venezia, l’Empoli. Sono squadre ben allenate e aumentano l’interesse verso il campionato. Davanti il Napoli è solido, ha ritrovato certezze e sicurezze, grande merito va all’allenatore. Siamo all’inizio, ma Antonio quando è davanti è uno che non molla facilmente ed in questo momento essere davanti può essere un vantaggio. Avendo una partita a settimana Conte la può preparare in modo maniacale".