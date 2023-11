Tramezzani: “Inter la squadra più forte. Dimarco? Ecco cosa mi piace. Bisseck e Asllani…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Paolo Tramezzani ha parlato dell'Inter . I nerazzurri, dopo la trasferta di Salisburgo, sono attesi dalla gara di campionato contro il Frosinone. “Credo che l’Inter abbia dichiarato apertamente come l’obiettivo sia la vittoria dello Scudetto. Vogliono raggiungere la seconda stella, dunque penso abbiamo grosse motivazioni. Anche in Champions potranno dire la loro e nel girone stanno facendo molto bene. Vedo un Inter competitiva in tutte le competizioni. E’ un obbligo vincere lo Scudetto? Sicuramente è la squadra più forte, negli ultimi due anni non è riuscita a vincere il campionato nonostante fosse la squadra favorita”.

“Dimarco non mi ha sorpreso. L’ho allenato 7 anni fa al Sion, quindi conoscevo le sue qualità. A me di Dimarco piace la sua voglia di migliorare e di crescere, con me veniva al campo 1 ora prima e andava via dopo per migliorare sempre più. Lo considero uno degli esterni più forti in questo momento e non mi dispiace anche quando gioca come braccetto di sinistra nella difesa a 3. Sono felice della sua crescita. Bisseck? Mi è piaciuto ieri contro il Salisburgo, calcolando che era la sua prima partita da titolare in Champions, secondo me va promosso. Asllani? Lo conosco, può crescere ancora molto seppur davanti ha calciatori veramente forti”.