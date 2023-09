Trani: “Roma da decimo posto: i nuovi non si vedono. Lukaku l’unico che si salva”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Ugo Trani , giornalista, ha parlato così della sconfitta della Roma di ieri contro il Milan: "È una squadra da decimo posto perché i rinforzi non si vedono: o stanno in panchina o sono infortunati. I migliori dell’anno scorso o sono andati via (tipo Matic) o sono fermi (come Dybala). Probabilmente l’unico che si salva è Lukaku. Gli altri sono tra lo scadente, lo scarso, l’insufficiente e il parzialmente sufficiente. Non c’è un esterno che abbia mai fatto un cross in vita sua, sono scarsi.

Paredes lo scorso anno è stato cacciato dalla Juve anche durante il campionato. Cristante lo conosciamo, Pellegrini meglio non vederlo: è imbarazzante a livello fisico. È una squadra che non sta in piedi. Quest’estate la Roma fino all’ultimo giorno non sapeva come organizzare la preparazione. Molti danno la colpa al caldo preso nei giorni a Trigoria, ma una società come la Roma avrebbe trovare una soluzione per non restare nella Capitale. L’unica spiegazione è che si aspettavano che Mourinho andasse via".