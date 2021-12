Trani: “Vecino alla Roma? Giocatore Mourinhano, ma devi prenderlo gratis”

Le parole del giornalista: "La Roma ha bisogno di un giocatore importante in mezzo, altrimenti mi tengo Villar. Vecino può fare il titolare"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Ugo Trani, giornalista, ha parlato così della possibilità di Matias Vecino di approdare alla Roma a gennaio: "La Roma ha bisogno di un giocatore importante in mezzo, altrimenti mi tengo Villar. Vecino può fare il titolare soprattutto in un centrocampo a 3. Io volevo vedere Xhaka o Zakaria. Zakaria lo avevi in mano, ma poi preferisce altre squadre. Io prenderei Kamara e Grillitsch e non Maitland-Niles. Vecino è un giocatore più Mourinhano che può fare tanti ruoli, ma non ci devi mettere soldi sopra, devi prenderlo gratis".