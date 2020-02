CdS – Inter, a breve la trattativa per il rinnovo di Esposito: ecco il piano del club

Il futuro di Sebastiano Esposito sarà ancora a tinte nerazzurre. L’attaccante classe 2002, autentica sorpresa di questa stagione in casa Inter, è destinato a difendere ancora a lungo i colori del club meneghino.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il piano della società di Viale della Liberazione è chiaro: tenere Esposito in rosa anche nella prossima stagione e farlo crescere ad Appiano Gentile. Dunque niente prestiti ma un posto nella squadra a disposizione di Antonio Conte.

Ma c’è di più: nelle prossime settimane, l’Inter inizierà la trattativa con l’entourage del giocatore per il rinnovo del contratto fino al 2024 o 2025. Un premio per il giovane, al quale sarà aumentato l’ingaggio, e una sicurezza in più per il club, che vuole blindare il suo gioiellino.